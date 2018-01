Arabie saoudite : les femmes s'émancipent

En Arabie saoudite, le carcan qui enferme les femmes se desserre. Mohammed ben Salmane, l'homme fort du royaume, veut moderniser la société. Et les décisions qu'il a prises sont radicales. Notamment, celle qui autorise les Saoudiennes à assister à un match de football dans les gradins puis, à prendre le volant à partir de juin 2018. Désormais, les femmes s'émancipent et deviennent plus autonomes. Certaines rivalisent avec les hommes, abandonnent leur voile intégral et deviennent de plus avides de réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.