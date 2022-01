Arc de Triomphe : le drapeau de la discorde

" Vive notre Europe, vive la République et vive la France", une formule inédite dans la bouche d'un président français. L'Europe en conclusion des vœux d'Emmanuel Macron, car aujourd'hui, la France prend la présidence de l'Union européenne pour six mois. Pour l'occasion, l'Élysée, des bâtiments officiels et des monuments historiques se sont parés des couleurs de l'Europe. Sous l'Arc de Triomphe, flotte désormais le drapeau européen. Une décision qui divise, car côté politique, la polémique enfle. Marine Le Pen veut déposer un recours devant le Conseil d'État. Elle dénonce une provocation au-dessus d'un lieu symbolique, la tombe du Soldat inconnu. Eric Zemmour parle d'un outrage. Et Valérie Pécresse demande de rétablir le drapeau tricolore à côté du drapeau européen, soit exactement ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2008 pour la précédente présidence française de l'Europe. Le gouvernement annonce ce soir que le drapeau européen sera retiré dans les jours qui viennent, mais les deux drapeaux pourraient dès la fin de semaine prochaine flotter ensemble sous l'Arc du Triomphe pour la visite des commissaires européens à Paris. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Iorgulescu