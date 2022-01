Arc de Triomphe : le drapeau européen enlevé

Il sera donc resté moins de 48 heures sous l'Arc de Triomphe. Ce dimanche matin, le drapeau européen, installé vendredi, a été retiré à l'aube par un prestataire de l’Élysée. Avec la caméra qui filme le monument 24 heures sur 24, on voit le drapeau disparaître vers 7h30. Un peu plus tard sur la place de l’Étoile, chacun avait son avis sur la question. "Moi, je me sens plus Français qu'Européen, donc je préfère voir un beau drapeau français qu'Européen" ; "Une polémique au sujet de l'enlèvement d'un drapeau, je trouve ça nul", confient certains. Une polémique lancée samedi par Marine Le Pen, Eric Zemmour et Valérie Pécresse. Les trois candidats à la présidentielle se sont offusquées de la décision de l’Élysée d'installer sous l'arc le drapeau de l'Europe sans celui de la France à côté. Ce matin, la patronne du Rassemblement national crie victoire. L’Élysée répond que depuis le début, le retrait du drapeau était prévu après le premier jour de la présidence française de l'Europe. Une présidence qui commence donc sur fond de controverse. TF1 | Reportage N. Gandillot, E. Josset