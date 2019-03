Arcachon : le pédophile aurait bénéficié de la protection de la mairie

En 2016, un jeune homme de 20 ans, animateur de centre aéré, a été mis en examen pour agression sexuelle sur trois enfants. Trois ans plus tard, il est toujours en liberté, mais sous contrôle judiciaire avec interdiction de travailler au contact d'enfants. Les familles des victimes se révoltent et les avocats sous-entendent une protection exceptionnelle de la mairie sur l'accusé, vu son lien de parenté avec un employé municipal. Une marche blanche est organisée pour le 19 mai 2019 à Arcachon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.