Arcachon : du soleil en perspective

Les vacances à Arcachon ont commencé le 15 février 2019. Si la pêche et les bains de soleil font parti du programme des vacanciers, c'est parce que le soleil est au rendez-vous. Pareils pour Clermont-Ferrand, Montélimar ou encore Biarritz. Les Bordelais aiment à croire que l'hiver est bel et bien parti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.