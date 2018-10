Archéologie : le robot qui facilite la recherche sous-marine

Il y a 2 000 ans, Césarée était l'un des ports les plus importants de toute la Méditerranée. À quelques mètres de profondeur se trouvent les vestiges de la cité antique, un vrai trésor archéologique et le terrain de jeu actuel de Zeno. Ce dernier est un robot qui cartographie les fonds marins en trois dimensions. Il transmet en direct des vidéos et des données topographiques à l'équipe italienne qui l'a mis au point, et qui attend beaucoup de ces performances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.