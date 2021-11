Archéologues du son, à la recherche des concerts oubliés

Depuis 60 ans, ce concert avait disparu, oublié, évanoui. 1961, nous sommes dans la plus belle salle de spectacle d’Amsterdam. La chanteuse de jazz américaine, Ella Fitzgerald, monte sur scène et a donné un concert inoubliable. Le pianiste Frédéric d’Orias-Nicolas a redécouvert ce récital sur une vieille bande magnétique. Personne n’en connaissait l’existence. Il l’a sauvé, réédité, puis pressé en vinyl. Retrouver de grands concerts, en restaurer les enregistrements sans altérer les émotions de l’époque, c’est désormais sa mission. Avec son associé, Michel Navarra, ils fouillent les archives de toute l’Europe. Cette semaine, c’est encore Amsterdam. Leur label, The Lost Recordings, les enregistrements perdus en Français, a déjà édité une quinzaine de disques de jazz et de classique. Un succès qui les pousse à replonger toujours un peu plus profond dans les oubliettes de l’histoire musicale. Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage M. de Chevigny, B. Hacala