Architecture : pourrait-on se passer de la climatisation ?

Nous sommes nombreux à s'équiper de ventilateur ou de climatiseur. Même si d'un point de vue écologique, c'est aussi une aberration. Alors que l'on cherche à réduire notre consommation d'énergie. Pour faire plus écolo, des architectes ont créé des maisons bioclimatiques. Comment fonctionnent-elles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.