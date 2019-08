Arctique : des microplastiques dans la glace

Chaque année, huit millions de tonnes de plastiques finissent dans les océans. Désormais, ce type de pollution gagne aussi les airs. Il atteint des endroits que l'on pensait jusqu'ici préserver comme la banquise et les sommets. Ces matières sont transportées jusqu'en Arctique par les courants marins et le vent. Des chercheurs ont ainsi découvert des microplastiques au beau milieu de l'Arctique canadien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.