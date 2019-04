Ardèche : la vie des jeunes loin des grandes villes

Dans notre pays, plus de deux millions de jeunes grandissent dans les campagnes. Un sur deux d'entre eux parcourt plus de 20 kilomètres pour aller étudier, selon l'Insee. Mais, malgré des conditions d'enseignements optimales, les étudiants limitent leurs ambitions scolaires et s'orientent davantage vers la voie professionnelle, même les bons élèves. La peur de la grande ville, ou le manque d'informations sont l'une des raisons. Reportage à Saint-Agrève, en Ardèche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.