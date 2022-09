Argent de poche : la fin de la tirelire ?

Andrei, huit ans, se dirige vers la boulangerie de son village. Il va acheter lui-même son goûter. Sa mère l'alerte sur la quantité, mais il paye avec son argent de poche. Pour ce faire, il tend à sa boulangère un mini-surf qui cache un boîtier de paiement. Il ne s'agit pas d'une carte bleue, mais d'un porte-monnaie numérique. Ses parents lui versent de l'argent dessus. Par contre, il ne peut pas faire un retrait d'argent avec et les dépenses sur Internet non plus ne sont pas autorisées. Le prix de ce système français est de 30 euros plus 1,90 euro d'abonnement par mois. Le paiement dématérialisé est un marché florissant de plusieurs milliers d'euros. Raphaël Leprette, ancien banquier français, l'a bien saisi. Il y a deux ans, il a inventé ce porte-monnaie numérique pour les enfants. Chaque fois que les enfants font des achats, les parents reçoivent des messages. D'ailleurs, avec l'application, ils peuvent tout contrôler : lieu des achats, le plafond des dépenses ainsi que le blocage de la carte en cas de perte. Aujourd'hui, les Français donnent en moyenne 33 euros par mois à leurs enfants à partir de dix ans. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Bétun