Argentine - France : une finale trois étoiles

Aujourd'hui, tous les commentateurs sportifs les opposent. En effet, comment ferions-nous autrement ? Lionel Messi et Kylian Mbappé symbolisent les deux équipes et les enjeux des champions absolus. Le Français est porté par la soif de record alimenté par le titre mondial de 2018 et des foulées qui font croire à un film en accéléré. Pour sa part, l'Argentin est animé par la conscience aiguë et physique de la dernière chance. Du haut de ses 35 ans, le titre suprême est le seul qui lui manque. Mais au-delà des trajectoires personnelles, les deux groupes et deux pays visent une troisième étoile pour illuminer son maillot national. Les joueurs de l'équipe de France ont brillé en 1998 et 2018. De leur côté, les footballeurs argentins les ont décrochés en 1978 et 1986 sous l'ère du légendaire Maradona. Depuis son dernier sacre mondial, l'Argentine attend son heure avec une motivation décuplée. Ce dimanche, elle jouera sans aucun doute avec un supplément d'âme. Espérons que la France lui opposera son cœur. TF1 | Reportage O. Santicchi, F. Peccatier