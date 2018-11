Argentine : l'épave du sous-marin San Juan retrouvée

En novembre 2017, le monde entier était ému par la disparition du sous-marin argentin San Juan. A son bord, 44 membres d'équipage. Après un an de recherches, les débris de l'appareil ont été découverts à 500 kilomètres des côtes de la Patagonie. Peu équipée, l'Argentine a fait appel à une compagnie étrangère. Elle lui a promis plus de sept millions de dollars en échange de la découverte de l'épave. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.