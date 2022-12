Argentine : la Coupe du Monde dans la peau

C'est un sacre qui ne dure que quatre ans alors autant le graver pour une éternité, la Coupe du Monde dans la peau. En Argentine, les salons de tatoueurs ne désemplissent pas. Cela fait 36 ans que l'Argentine attendait sa troisième étoile et son Messie. En avril dernier, il avait tatoué son rêve et surtout son objectif. Angel Di Maria, lui, a attendu de la soulever pour le faire. Celle qui lui a causé tant d'émotion durant la finale est désormais gravée sur sa cuisse droite avec les trois étoiles des trois mondiaux que l'Albiceleste a désormais à son actif. La ferveur quasi religieuse que suscite le football en Argentine, a ainsi inspiré toutes sortes de tatouages plus ou moins réussis. Un tatouage a déclaré l'hilarité des internautes. Il faut dire que celui qui est surnommé la "Pulga", n'est pas vraiment à son avantage. Mais rien qui n'efface la plus belle image de cette Coupe pour les Argentins. Celle-ci est gravée à jamais dans leur mémoire. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Labrouche