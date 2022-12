Argentine : la folie Messi

Un visage pour rassembler tout un peuple, un nom qui fait rayonner l'Argentine dans le monde entier et le 10, un numéro de légende. Depuis Rosario, sa ville natale jusqu'aux rues de la capitale Buenos Aires, les Argentins n'ont aucun mal à trouver autant d'éloges pour leur idole, Lionel Messi. "Messi, c'est l'Argentin du peuple. Il est humble, bosseur, honnête, aime sa famille. C'est quelqu'un de sain, le meilleur, le plus grand, une idole", confie une mère de famille. "C''est un dieu. Son talent est divin", lâche un fan argentin. Les Argentins sont super motivés et prêts à donner de la voix pour encourager Lionel Messi et toute son équipe. Pour Nati, supportrice argentine, qui est enceinte et attend un heureux événement, elle va appeler son fils Pedro Lionel. À quelques kilomètres plus loin, dans le quartier coloré de la Boca qui respire le football, Lionel Messi est une icône au même titre que Diego Maradona, l'autre légende du football argentin. Pour Coco, sosie de Maradona, Messi est son digne héritier. Sept fois sacré meilleur joueur du monde, vainqueur de la Coupe d'Amérique, Lionel Messi a déjà tout gagné sauf la Coupe du Monde. Un dernier cadeau à offrir à tout un peuple. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Trigodet