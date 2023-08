Ariège : sur les terres des bouquetins

C'est un voyage hors du bruit et hors du temps, c'est l'histoire d'un revenant et de son territoire, le bouquetin des Pyrénées. Sous une lumière d'été, le Mont Valier nous offre son meilleur guide. Il s'agit de Julien Canet. Il est chargé du suivi des bouquetins pour le Parc naturel régional. Il est aussi photographe animalier. Il a deux métiers pour la même passion. Chassé en grand nombre, le bouquetin a disparu au siècle dernier. Sa réintroduction a commencé en 2014 et depuis, il reprend du poil de la bête. Nous avons aperçu un jeune mâle sur une crête. Il a le sens de la mise en scène. Cet animal se déplace à la verticale, se jouant du vide et du vertige. Cela fascinait déjà les Hommes de la préhistoire. Les magdaléniens sont nos ancêtres, installés ici, il y a 17 mille ans. Ils ont partagé les mêmes vallées et les mêmes abris, comme à la grotte de Niaux (Ariège) avec son porche de 55 mètres de hauteur. Dans la grotte, nous sommes guidés par notre lampe torche et notre écho. On a l'impression de voyager dans le temps. C'est un miroir de notre passé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Salmon, S. Iorgulescu