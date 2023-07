Arles : la France sous son meilleur profil

Un drôle de pirate échoué en plein jardin public ! Et, personne ne bronche, car à Arles, c’est conforme à la saison, et même recherché. Le public est à l'affût des meilleures expositions. C'est dans cette optique que travaille Éric Tabuchi et Nelly Monnier, un couple de photographes que l’on retrouve à la périphérie de la ville, en pleine cueillette d’une piscine tournesol, un archétype, des équipements collectifs dans les années 70 et qu’ils traquent comme des pisteurs dans toute la France. Une photo pour alimenter un album qui compte déjà 20 000 clichés. Le début d’une entreprise lancée en 2017, et dont ils savent qu’elle doit encore occuper leurs quinze prochaines années, à raison de 150 par an et à toute petite vitesse. Leur ambition, c’est de constituer l’atlas régional d’un monde en voie de disparition, celui des territoires en périphérie des villes, des zones commerciales, de loisirs, et jusqu’au monde rural. Une France qu’ils jugent invisible, mais que pourtant, nous connaissons tous. Notre tendresse va naturellement vers des pavillons des anciennes cités ouvrières, qu'ils ont baptisé “Les maisons bigoux”. Des images dans lesquelles on a très envie de glisser des visages pour compléter l’histoire. Elles nous y attendent un peu à l’écart de la ville. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet