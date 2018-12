Arles : le succès du festival "Drôle de Noël"

Le festival "Drôle de Noël" est une manière pour les Arlésiens de se rappeler joyeusement la terrible inondation qui a frappé la ville en décembre 2003. Pour ce Noël 2018, 90 compagnies artistiques, dont pour la plupart des Saltimbanques, ont participé à l'événement. Ils ont envahi et ont animé Arles durant quatre jours et ce, pour le plus grand bonheur des enfants. Des visites dans les fondations de la ville, construites sous Jules César, sont également organisées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.