Armada de Rouen : les plus beaux voiliers

Avec 50 mètres de haut et 90 mètres de long, ce voilier mexicain est la star de l'Armada. Dès son arrivée, la foule se précipite pour admirer le bateau et son équipage de 100 cadets de la marine mexicaine. Amarrés au quai de Rouen, une quarantaine de navires venus d'une vingtaine de pays, d'époques et de tailles différentes. Participer à l'Armada, c'est découvrir l'incroyable richesse du patrimoine maritime mondial. Des bateaux que le public peut visiter de fond en comble. Une goélette de 50 mètres invite au voyage, tout comme une réplique de galion espagnol du XVIe siècle. C'est un musée flottant sur la vie des conquistadors. Ancien chalutier de 24 mètres, le Charles-Marie s'offre une deuxième vie grâce à quelques bénévoles qui organisent des séjours de vacances et des croisières dans les îles anglo-normandes. "On est ravi de les voir arriver sur le bateau. Il faut préserver ce patrimoine en France", confie un marin. Un patrimoine qui séduit toujours le public. Environ cinq millions de visiteurs sont attendus pour cette huitième édition. TF1 | Reportage J.P. Ferret, J. Clouzeau