Armée : embauchés pour imaginer les guerres du futur

À l’ombre d’un uniforme, ou d’une médaille au revers. Vous avez beau chercher des indices, rien ne transparaît. Pourtant chaque membre a reçu une habilitation secrète défense. Toute une équipe d'auteurs et de dessinateurs de science-fiction est embauchée par le ministère de la Défense. Ils sont venus s’enfermer pour deux jours, sur une ancienne base de l’OTAN. Ils ont pour mission d'empêcher les militaires de dormir la nuit. C’est-à-dire d’aller les chercher dans des problématiques, dans des contextes qu’ils n’auraient pas imaginés. On les appelle la red team, l’équipe rouge en français. Et comme vous l’avez compris, rien n’est leur est interdit pour concevoir les guerres de demain. Les idées sont immédiatement concrétisées par les croquis de François Schuiten. Et pour passer encore un peu plus le mur de l’imaginaire, les scénarios inventés par les auteurs sont devenus des films dignes d'Hollywood. Comment les militaires pourraient-ils par exemple relever les défis de demain de ces guerres hybrides et connectées ? C’est ce que souhaite savoir Emmanuel Chiva, à l’origine du projet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, J.F. Drouillet