Armée : exercice militaire au milieu des civils

Un blindé frôlant les serviettes sur la plage, au bord du lac provençal de Moustiers-Sainte-Marie, où se côtoient barque touristique et celle de l'armée. Cet entraînement organisé volontairement en zone civile a de quoi surprendre. "On était juste venus faire des pédalos et découvrir un peu les Gorges du Verdon, et on a découvert l'exercice militaire. C'est quand même très impressionnant", déclare Thibault, touriste. Les habitants de la région étaient prévenus, les vacanciers pas toujours, comme deux Américains en voiture, qui rebroussent chemin. "On ne sait pas s'ils font des exercices ou bien s'ils... Enfin, ça a l'air d'être des exercices", confie la passagère. L'exercice est d'une ampleur rare, avec environ 1 500 militaires et des blindés. Leur terrain de jeu, des dizaines d'hectares et de communes où la circulation n'est pas coupée, avec des civils qu'il faut éviter, qui peuvent ralentir les manœuvres comme dans les conflits actuels. Les tirs sont simulés ou à blanc, mais l'entraînement est essentiel pour l'armée française "pour qu'elle puisse utiliser ses armes modernes, qui sont des armes qui ont une certaine portée". "Vous ne pouvez plus le faire dans un champ, on n'est pas en 1914. De la même façon l'observation, on a des caméras thermiques, des possibilités d'observation lointaine. Aujourd'hui, on entraîne une armée moderne sur des grands volumes, de grands espaces", explique le général de brigade Paul Sanzey. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Clouzeau