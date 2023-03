Armée : la France accélère sur les drones de combat

Le drone, une arme qui terrorise. Elle est furtive et très difficile à abattre. Si les Russes, comme lors de ce bombardement à Kiev, en font parfois des missiles qui s’écrasent au milieu des habitations civiles, les drones sont surtout devenus indispensables aux combattants sur les champs de bataille. Les Ukrainiens sont devenus des experts dans leur nouvel usage avec des drones ultra légers. Ils transportent des charges explosives lâchées au mètre près sur une tranchée ennemie. Une capacité qui n’a pas échappé aux militaires français. Pour la première fois, ces derniers vont développer la fabrication de leur propre drone tueur : le “Sky Carrier”. Il est capable de transporter jusqu’à 20 grenades, soit 35 kg de charges explosives. Ce drone a fait ses premiers essais le mois de mars 2023. C’est une nouveauté, car l'Hexagone a longtemps refusé ces bombardiers pilotés à distance. Jusqu’en 2019, les fameux Reapers, fournis par les Américains, n’ont servi que de drones de surveillance au Sahel. Cette fois-ci, un système d'armes entièrement français sera conçu pour cela. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, C. Buisine