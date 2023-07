Ukraine : ces bricoleurs de génie réparent les armes prises aux russes

Dans un sous-bois un peu en retrait du front, nous pénétons dans un lieu étrange, une sorte de garage où s'entassent des équipements militaires, comme des roquettes saisies à l'ennemi et prêtes à être réemployées. Dans un bric-à-brac, Alexander, membre de l'armée des volontaires d'Ukraine, nous montre un système de tir récupéré sur un hélicoptère. Tout est bon pour réadapter l'armement saisi. Cet atelier secret se trouve à l'abri des regards. On y répare et réinvente l'armement russe saisi. Chaque pièce de métal trouve une utilité pour remettre en circuit des armes toute neuves. C'est notamment le cas de cette mitrailleuse lourde de char qu'on transforme en arme individuelle à porter en bandoulière. Aucun calibre ne résiste à l'ingéniosité de ces spécialistes, mais le plus étonnant se trouve dans une petite pièce attenante. Dans cette sorte de laboratoire, on fabrique avec une imprimante 3D les pièces qui manquent. Cette machine va jusqu'à modeler les fameux obus que les drones larguent sur les tranchées ennemies. Dans cette guerre où les Ukrainiens manquent cruellement d'arsenal, le rôle de ces bricoleurs du front compte beaucoup aux yeux de l'État-major de Kiev. F1 | Reportage M. Scott, A. Charles-Messance, Q. Danjou