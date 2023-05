Armement : la Pologne veut devenir la première armée d'Europe

Il y a d’abord un grognement, puis apparaissent les monstres d’acier dans un nuage de poussière polonaise. L’officier polonais entraîne ses hommes à apprivoiser des puissants canons flambants neufs. Ils sont fabriqués en Corée du Sud. Ce sont leurs premiers exemplaires sur une commande colossale de plus de 600 canons. Artilleur depuis douze ans, Darius partage ce sentiment d’urgence, face aux Russes. De peur d’être une cible, la Pologne multiplie les contrats d’armement, avec la Corée du Sud, 1 000 chars d’assaut, 50 avions de chasse, près de 300 lance-roquettes, en plus des commandes américaines, avec des centaines de chars notamment. À terme, la Pologne aura donc six fois plus de chars que la France. Pour comprendre l’ambition de Varsovie, rendez-vous à la direction de l’armement. L’objectif est assumé, devenir un géant militaire, la première armée de terre en Europe. La menace plane particulièrement sur le nord de la Pologne. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Moutot, M. Zoltowska