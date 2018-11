Armistice de 1918 : un centenaire célébré partout

Loin des palais parisiens, le 11 novembre a aussi été comme chaque année une célébration très populaire. L'Armistice a, en effet, été célébrée partout, aux pieds des monuments aux morts, auprès des reconstituteurs, et même au-delà de nos frontières. Parmi les dix millions de soldats tués durant la Grande Guerre de 1914-1918, huit millions et demi étaient des étrangers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.