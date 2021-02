Arnaque sur Internet : les faux comptes se multiplient

C'est peut-être un effet de la crise sanitaire qui réduit drastiquement les interactions physiques. On n'a jamais passé autant de temps sur les réseaux sociaux. Une bulle, avec de plus en plus de faux comptes, et derrière, des utilisateurs pas toujours bienveillants. Se faire passer pour un autre n'a jamais été aussi simple de nos jours. Ces faux profils peuvent faire de gros dégâts sur Internet, c'est le cyberharcèlement. Un collègue de travail mal attentionné, une rupture difficile, un voisin jaloux qui attaque en ligne avec un faux visage... Le phénomène inquiète Me Nathalie Makowski, avocate qui travaille sur la question depuis plusieurs années. Ces derniers mois, les faux profils se multiplient, en particulier dans un secteur aujourd'hui cible de nombreux espionnages. Sur Internet, les plus efficaces pour manier les faux-amis sont les organisations mafieuses. Pour contrer les techniques d'espionnage et les cyberattaques en provenance du monde entier, il faut couper le robinet. À son corps défendant, l'intelligence artificielle facilite donc l'opacité en ligne, le meilleur de la technologie, mais le pire aussi.