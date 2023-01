Arnaques à la sous-location : des propriétaires impuissants

Pour témoigner, Eric et Laurence ont posé une condition, ne pas dévoiler leur nouvelle adresse. En septembre, ce couple propriétaire d'un appartement à Paris pense avoir trouvé les locataires idéaux. En réalité, leur bien est sous-loué illégalement sur des plateformes en ligne par un réseau criminel. Eric et Laurence balancent la situation à la police et dans les médias et reçoivent cet appel glaçant. Des menaces de mort venant du chef des réseaux criminel soit-il et qui les poussent à vivre cachés. Au moins quinze appartements parisiens seraient victimes de ce même réseau. Voici la méthode des escrocs. En utilisant de faux locataires au profil idéal, une entreprise loue plusieurs appartements et paie le loyer prévu par le contrat de bail. Le propriétaire ne se méfie de rien. Pendant ce temps, les appartements sont sous-loués à des touristes à des prix exorbitants. À la fin du mois, les escrocs gagnent bien plus d'argent qu'ils n'auront pas dépensé eu loyer. L'appartement d'Eric et Laurence ici en photo est par exemple loué à 2 900 euros par mois, aujourd'hui les escrocs le proposait à 807 euros les deux nuits. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bronacin, M. Bajac, R. Roiné