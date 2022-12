Arnaques sur Internet : le Père Noël est parfois un escroc

Cet homme vérifie sa boite aux lettres chaque jour. Il constate qu'il n'y a toujours pas de colis. L'article qu'il a commandé sur Internet n'arrivera sans doute jamais. Une publicité sur les réseaux sociaux lui proposait une enceinte connectée à -80 %. Il a été victime d'une escroquerie. En quelques mois, le nombre de faux sites promotionnel a été multiplié par trois. Les clients passent commande et communiquent leur numéro de carte bancaire sans se méfier. Les escrocs n'hésitent pas à usurper l'identité d'entreprises françaises bien réelles. C'est ce qui est arrivé au patron de l'enseigne "Le Destockeur". Il a reçu une vingtaine de messages de victimes. Les réseaux sociaux peuvent-ils empêcher les escrocs d'agir ? Apparemment, ce n'est pas si simple. Pour limiter les risques, une association de consommateurs rappellent quelques règles de vigilance avant d'acheter sur Internet. Si malgré les précautions vous tomber dans le piège, agissez vite. Portez plainte et prévenez votre banque pour obtenir un remboursement. Depuis mars, la police estime un préjudice total à plus de 20 millions d'euros. TF1 | Reportage T. Vartanian, T. Marquez