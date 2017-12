Arnaud Hamelin est décédé à l'âge de 74 ans

L'ancien grand reporter, notamment de la guerre du Vietnam, Arnaud Hamelin, est décédé ce vendredi 1er décembre 2017, à l'âge de 74 ans. Le fondateur de l'agence Sunset Presse avait trouvé et filmé Albert Spaggiari, l'auteur du casse du siècle, lors de sa cavale. Il avait également révélé l'affaire Méry sur le financement occulte du RPR. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.