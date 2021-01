Arnaud Robinet : "La vaccination est le seul moyen de sortir de cette crise"

Arnaud Robinet, maire LR de Reims (Marne), voit déjà la difficulté de mettre en place un couvre-feu à 18 heures. Beaucoup de questions restent en suspens de la part des commerçants, des citoyens et de la collectivité. Il pense qu'on réagit face à des augmentations, mais qu'on n'anticipe pas. "Et là, nous sommes dans une réaction qui ne satisfait personne" a-t-il estimé. Arnaud Robinet était favorable à un reconfinement local. Selon lui, cela aurait pu avoir lieu à partir du 27 décembre jusqu'au 5 janvier voire au 10 janvier. En effet, pendant cette période, les restaurants sont fermés, les enfants ne sont pas à l'école et les activités sont amoindries. Les conséquences d'un reconfinement auraient été très moindres. Bien que cela soit impopulaire, il faut protéger les concitoyens face à l'augmentation de l'épidémie que nous observons aujourd'hui sur le territoire de Reims. Par ailleurs, Arnaud Robinet a proposé de mettre à disposition le centre de vaccination communale et de mettre en place une cellule de coordination avec les médecins libéraux, les généralistes et les infirmiers. Pour le maire de Reims, c'est le seul moyen de sortir de cette crise.