Arras : coup d'envoi du Main Square festival

Chaque année, environ 2 000 festivals sont organisés dans notre pays. Les villes organisatrices bénéficient des retombées économiques considérables de ces événements. La commune d'Arras accueille cette année 2019 le Main Square festival, l'un des plus importants festivals musicaux de l'été. Avec ses 150 000 spectateurs en seulement trois jours, l'enjeu est immense pour la ville. D'ailleurs, les autorités locales ont déjà signé avec les organisateurs du Main Square pour les six prochaines années.