Arrestation : à 21 ans, il a fait trembler le Pentagone

Le jeune homme était en train de lire tranquillement chez lui, près de Boston, mais le sachant passionné d’armes, le FBI n’a voulu prendre aucun risque. Il a fallu un véhicule blindé, des appuis aériens, et une demi-douzaine d’agents surarmés pour procéder à son arrestation, le tout, retransmis en direct à la télévision. Le suspect s’est rendu sans problème. C’est la fin d’un feuilleton qui tenait en haleine le pays depuis plusieurs jours. Car Jack Teixeira, 21 ans, est soupçonné d’avoir fait fuiter des documents top secrets, des informations ultra-sensibles sur la guerre en Ukraine et le système de défense de Kiev, sur Israël, la Corée du Sud, ou sur des espions américains. Comment ? Ce soldat travaillait sur une base aérienne du Massachusetts comme spécialiste informatique et communication. Malgré une fonction subalterne, il avait accès à ces documents ultra-confidentiels qu’il recopiait ou photographiait. Il les partageait ensuite sur un groupe de discussion sur Internet, une vingtaine de jeunes, souvent Américains, mais aussi Russes ou Ukrainiens. Ils parlaient armes, jeux vidéos, religions, et multipliaient les blagues racistes. TF1 | Reportage A. Monier, A. Poupon