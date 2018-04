Arrêt des essais nucléaires nord-coréens : que faut-il en conclure ?

La Corée du Nord a surpris ce samedi la planète entière en annonçant l'arrêt de ses essais nucléaires et ses tests de missiles balistiques intercontinentaux. Et pour cause, il est étonnant de voir le régime de Pyongyang éventuellement reculer au sujet de son programme nucléaire. En effet, l'obtention de l'arme atomique est l'objectif ultime de la Corée du Nord au même titre que d'être sur le même pied d'égalité avec les États-Unis et l'assurance de la survie du régime des Kim. Alors, comment interpréter cette décision de Kim Jong-un ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.