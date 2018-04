Arrêt des essais nucléaires nord-coréens : faut-il croire Kim Jong-un ?

Les capitales du monde ont plutôt bien accueilli la dernière annonce du régime de Pyongyang. En effet, la Corée du Nord va arrêter à partir de ce samedi les essais nucléaires et les tests de missiles balistiques intercontinentaux. Kim Jong-un a expliqué qu'il avait atteint son objectif. Cependant, le leader nord-coréen n'a pas évoqué la destruction de son arsenal. Pourtant, certains pays occidentaux attendent des gestes beaucoup plus concret venant de sa part. Alors, s'agit-il d'un revirement historique ou d'un joli coup de com' ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.