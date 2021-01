Arrêt maladie en un clic : comment ça marche

Dès dimanche, des salariés présentant des symptômes du Covid, pourront générer un arrêt de travail sur Internet, sans passer par une consultation chez un médecin. Pour cela, il faut déclarer son isolement sur le site Améli et s'engager à passer un test PCR ou anti-génique dans les 48 heures. Le patient aura alors à télécharger un justificatif et l'envoie à son employeur. L'objectif est de casser les chaînes de contamination et d'inciter les patients symptômatiques à rester chez eux. Cet arrêt de travail est sans jour de carence, mais tous les salariés qui peuvent télétravailler n'ont pas accès à ce dispositif. Le salarié, en arrêt de travail, aura l'obligation de communiquer le résultat de son test à l'assurance médicale. Si il est négatif, il reprend le travail. En revanche, si il est positif, l'arrêt sera prolongé d'une semaine. Pour éviter tout abus, des contrôles seront effectués par téléphone ou aux domiciles des salariés.