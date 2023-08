Arrêts maladie : "Je suis arrivée au bout de cette déconsidération", témoigne une policière

Elle est en arrêt maladie depuis deux semaines. Laure Garcia fait partie des policiers qui ont cessé de travailler après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues dans l'affaire Hedi. "C'est de l'incompréhension du placement en détention provisoire dans le cadre en fait de l'exercice du métier de policier", dit-elle. Le placement en détention provisoire est une décision de justice. Les policiers sont-ils au-dessus des lois ? "Non, certainement pas au-dessus des lois. Le policier doit pouvoir bénéficier d'un statut spécifique lorsqu'il agit dans le cadre de son métier. Il y avait peut-être d'autres moyens comme le bracelet automatique, comme le contrôle judiciaire", répond la policière. Cette vague d'arrêts maladie est aussi, selon elle, le résultat d'un métier de plus en plus difficile. "Ces émeutes sont d'une violence inouïe, extrême. On a face à nous des personnes qui sont déterminées à attenter à la vie des policiers. Je suis allée voir le médecin. Je lui ai simplement dit: je suis arrivée au bout de cette violence que l'on accumule, je suis arrivée au bout, en fait, de cette déconsidération". Des commissariats fermés, impossible de déposer plainte pendant plusieurs semaines, moins de policiers dans les rues... Est-ce que vous compreniez le sentiment d'abandon qu'il a pu y avoir au sein de la population ? "Évidemment, on le comprend. Lorsque vous manquez de quelque chose, vous apercevez de l'absence et de l'utilité de cette chose qui vous manque. C'est pour cela qu'il faut comprendre le mal-être", a rétorqué Laure, co-auteure également du livre " Je suis flic et ce soir je vais me suicider". Elle remettra toutefois son uniforme lundi, par conscience professionnelle, selon elle. "Je reprends le travail demain avec une boule au ventre parce que véritablement, je ne vois pas d'amélioration. Je reprends le travail demain, mais avec beaucoup moins de convictions dans mes actes, beaucoup moins d'envie également". La direction générale de la Police nationale a annoncé vendredi que certaines demandes d'arrêts maladie seraient désormais refusées pour garantir la continuité du service public. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Foesser Eckert, Q. Danjou