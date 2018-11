Arrivée imminente de Donald Trump à l'aéroport d'Orly

L'arrivée de la délégation américaine à l'aéroport d'Orly est prévue ce vendredi 9 novembre 2018. Parmi elle figurent Donald Trump et son épouse, Melania, ainsi que 600 personnes des services secrets. Le président des États-Unis se rendra à un tête-à-tête avec Emmanuel Macron le samedi 10 novembre 2018. Ensuite, un déjeuner entre les deux Premières dames aura lieu le même jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.