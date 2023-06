Arrosage, nettoyage : ils réutilisent les eaux usées

À Bergerac, les rues sont nettoyées à l'eau potable, comme partout en France. Désormais, ce sera avec de l'eau recyclée, impropre à la consommation, mais nettoyée. Jusqu'alors, les eaux grises de Bergerac et ses alentours, une fois nettoyés dans la station d'épuration, retournaient à la Dordonne. Désormais, la moitié sera récupérée chez Veolia eau sud-ouest et traitée par une machine. Deux étapes sont essentielles pour ce procédé. D'abord, une filtration sur billes de verre dans un ballon, puis une désinfection par ultraviolet. L'eau nettoyée en station d'épuration décante ensuite dans trois lagunes. Le rayonnement solaire sur les algues produit de l'oxygène pour les bactéries qui mangent la saleté. En l'occurrence, ni tomate ni salade arrosées avec cette eau puisque la réglementation française l'interdit. Mais un goutte-à-goutte à même le sol dans le verger à côté. L'irrigation est aussi économe grâce à un instrument qui contrôle la teneur en eau dans le sol. L'Espagne recycle son eau depuis 20 ans, y compris dans les potagers. Et nous mangeons les fruits et légumes de cette région située dans le sud-est du pays. Dans cette région, au climat semi-désertique, les eaux recyclées stockées dans des bassins représentent jusqu'à 40 % de l'irrigation agricole. L'impact de cette stratégie sur l'environnement n'est pas précisément mesuré. Car l'eau qui a été réutilisée n'est pas en fait rendu au milieu naturel. C'est pour cette raison que le recyclage de l'eau n'est en général pas pertinent dans les terres et près des fleuves. Il a forcément moins d'impact près de la mer, car les volumes d'eau prélevée et recyclée restent dérisoires dans cette immensité. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Garrel, L. Lassalle