Arsène Lupin se fait braquer

C'est l'histoire d'une fiction qui devient réalité. La scène s'est déroulée sur le lieu de tournage de la série Netflix Lupin. Une vingtaine de jeunes cagoulés dissimulés sous des capuches ont débarqué en plein jour sous des tirs de mortiers pour faire diversion. En quelques secondes, les malfaiteurs se sont emparés de tout ce qu'ils trouvent avant de disparaître. Du matériel de cinéma ou encore des effets personnels. Un butin estimé à plus de 200 000 euros. L'acteur principal Omar Sy et l'équipe de tournage que l'on voit ici à l'image ont dû quitter les lieux et interrompre leur travail pendant trois jours. Netflix précise qu'il n'y a pas eu de blessés. Un crime loin d'être parfait, car les enquêteurs retrouvent de l'ADN et des empreintes digitales. Ils parviennent aussi à identifier tous les téléphones portables qui ont été utilisés dans cette zone. Moins de deux semaines plus tard, sept suspects âgés de 13 à 21 ans ont été interpellés. Le butin, en partie, a été retrouvé. Les sept suspects connus pour des faits similaires sont mis en examen pour vol en bande organisée avec armes et recel. Les mineurs risquent jusqu'à quinze ans de prison et trente ans pour les adultes. T F1 | Reportage A. Basar, R. Maillochon