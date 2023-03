Art déco : retour de flamme

Flambant neuf, ce cinéma parisien vient entièrement d'être restauré, tel qu'il était à sa création il y a 90 ans : style art déco, peu de couleur, de l'or, des lignes claires. Pour Grichka Martinetti, architecte, responsable de la restauration du Grand Rex Paris (2e), ça relève d'une forme de défi. Pour reproduire les détails de la façade, il a collecté des indices, des fragments de l'ancienne bâtisse. Il a surtout rassemblé plus de 1 000 clichés. À l'intérieur où l'art déco est maintenu, plus que jamais, c'est donc un héritage qui rend fier. Et Alexandre Hellmann, directeur général du Grand Rex Paris (2e) revendique ce passé qui ne perd pas son charme et qui fait l'identité de l'endroit. Du marbre, des formes franches. C'est peut-être l'une des raisons du retour en grâce de l'art déco, sa géométrie, sa symétrie. Ce style inspire l'ordre. Il réconforte en période de crise. C'était le cas à son apogée dans les années 20, dans l'immédiat après-guerre. C'est le cas aujourd'hui. Cette architecture rassure, alors, elle perdure, comme cet hôtel en bord de Seine. Vous avez l'impression de visiter un illustre établissement vieux de plusieurs décennies alors que le Cheval Blanc n'a que deux ans. L'architecte qui l'a conçu a réutilisé l'un des motifs typiquement art déco très prisé par les clients. Il s'est adapté en effet au lieu. Partout dans Paris, nous repérons d'autres bâtiments typiques. L'art déco revient à la mode et notre pays en est le berceau. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.Y. Mey