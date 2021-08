Art éphémère : graveur de plage

Si vous n'avez que deux heures pour dire votre vérité avant que tout ne s'efface ? C'est le temps que lui a laissé l'océan ce jour-là. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, Sam Dougados fait de cet instant un moment unique et le grave dans le sable. Une urgence de vivre que la vie s'est chargée de lui apprendre. Il raconte, dessine, sculpte sa sensibilité, puis un jour d'été il y a douze ans, l'artiste a saisi un râteau. Les fresques d'un Californien l'avaient inspiré. Il avait trouvé sa plage blanche. Aujourd'hui, l'artiste plasticien dessine la feuille d'un ginkgo, l'arbre qui symbolise la longévité comme un pied de nez à l'éphémère. Et il y a parfois des éphémères qui ont un goût d'éternité. Alors, Sam s'arrange pour qu'il dure encore un peu. Avec la photo, il recadre son destin et raconte une autre histoire qu'il couche sur de l'aluminium brossé. Une femme un jour, ce matin-là, un surfeur, des fois, un enfant. Des lignes de vie qui se croisent pour dire qu'il n'y a pas d'un côté la nature et de l'autre, l'être humain.