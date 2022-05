Art topiaire : les sculpteurs des jardins

La minutie de la taille, centimètre par centimètre, pour une sculpture vivante, à l'échelle d'un jardin monumental ou plutôt des jardins de la Ballue, une œuvre d'art à ciel ouvert. L'if, le buis et le laurier se déclinent en cube, en spirale, en vague, sous les cisailles des jardiniers gardiens d'un savoir-faire ancestral. Pour façonner les sculptures végétales que sont les topiaires, il n'existe pas d'école. Cet art se transmet de jardinier en jardinier. Aujourd'hui, Kevin, Emmanuel, Paul-Alexandre et Maurice partagent leurs passions avec des visiteurs impressionnés. Très en vogue à la renaissance, la discipline exige parfois le recours au mètre, au niveau de maçon et à des tuteurs en bambou habilement placés pour dessiner ces courbes plateaux. L'erreur n'est pas permise, car la pousse prend des années. Le jardin est relativement récent, dessiné dans les années 70 par l'éditrice Claude Arthaud propriétaire des lieux. Ces bosquets, le théâtre de verdure et ce décor aux allures d'Alice au pays des merveilles sont classés. Une lourde responsabilité pour celle qui règne aujourd'hui sur ces lieux. Sur ces sujets, elle est intarissable. Cette collection de buis, inestimable, qu'elle a constituée lui permet d'apporter sa touche personnelle. Et pour une dernière invitation à l'émerveillement, il suffit de lever les yeux pour découvrir ces pins de Monterey en forme de nuages qui, eux aussi, n'ont rien de naturel. T F1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet