Art urbain : un été en couleurs

Elles surgissent au beau milieu du gris, comme une lumière qu'on allume. La magie des couleurs transforme le sol tristement sombre d'une cour d'école en une immense invitation à jouer. Sous la direction d'un artiste suisse, Nicolas alias L'Original, des enfants de Lillers (Pas-de-Calais) participent au bien nommé Festival des Petits bonheurs. Sous leurs pinceaux, un étrange terrain de foot jalonné de fleurs et de serpents, comme toujours, une œuvre collective. Nicolas Bamert, L'Original, nous confie : "le but c'est vraiment d'égayer le monde, de donner de la joie, de la couleur, de pouvoir justement intégrer les enfants, les adultes, les personnes âgées". Et partout dans l'agglomération de Béthune, les œuvres fleurissent, insolites, pleines d'humour. Œuvres d'artistes qui, à l'instar de Nicolas, participent chaque été au festival avec les habitants, démentir la réputation de grisaille qui colle à la région. Ces œuvres par nature éphémères accompagneront les habitants quelques années encore. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Ponsar