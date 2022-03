Arthur Bauchet : star des Jeux paralympiques

Comme un enfant devant le cadeau de ses rêves, Arthur Bauchet est un paradoxe. Son médecin lui a dit un jour qu’il n’était pas fait pour marcher, mais pour skier. De fait, c’est le même garçon à la démarche hésitante sur le podium, que l’on voit filer sur la piste, vers un nouveau triomphe. C’est sa quatrième médaille dans ces Jeux paralympiques, la troisième en or. L’équipe de TF1 l’a rencontré, il y a trois ans, chez lui dans les Alpes du Sud. Comme souvent, il était appuyé sur ses fidèles béquilles. Il souffre d’une maladie rare. Elle provoque des tremblements dans ses jambes et lui inflige d’intenses douleurs. "A un moment, je me suis retrouvé devant un choix à faire. C’était, soit, rester allongé et de subir la maladie, soit, la combattre. Et j’ai choisi la deuxième option. Je ne regrette rien parce qu’elle est là, et je lui montre que je suis plus fort qu’elle.", affirme-t-il. Même si chaque entraînement, chaque course reste un combat contre la douleur, Arthur Bauchet continue. Au-delà des médailles, son plus grand bonheur est de skier. TF1 | Reportage D. Piereschi