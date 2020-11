Article 24 de la loi sur la sécurité globale : voté mais toujours contesté

Sera-t-il encore possible de diffuser et de montrer des interventions policières sans floutage ? Pour rassurer ceux qui en doutent, le ministre de l'Intérieur a précisé le fameux article 24 de la loi sur la sécurité globale. Diffuser des images d'intervention en direct reste autoriser sauf s'il y a une intention manifeste de nuire aux agents. Et là est la question : comment évaluer si l'intention est malveillante ? Le texte ne le précise pas. Ce sera au juge de le dire. Mais ce qui inquiète à gauche, c'est surtout la réaction à chaud des forces de l'ordre lors d'une intervention. Critiqué à gauche, et même par une partie de la majorité, le gouvernement a reçu un soutien inhabituel de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Le terrain est sensible. Le ministre a aussi provoqué une polémique en suggérant aux journalistes de demander une accréditation pour couvrir les manifestations. Face à cette atteinte caractérisée de la liberté d'informer, Gérald Darmanin a finalement modifié la formulation.