Artisanales ou industrielles ? Le match des baguettes

Le pain est un autre incontournable de la table. On en consomme en moyenne une demi-baguette par jour. Ces dernières années, les grandes surfaces se sont mises sur le marché en proposant du pain frais tous les jours. Fabrication, prix, goût... Est-il pour autant comparable à celui du boulanger ? Découvrez le verdict dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.