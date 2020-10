Artisanales ou industrielles : le match des bières

En apparence, il est difficile de différencier une bière industrielle et une bière artisanale. Pourtant, la guerre est déclarée entre les deux. Alors, quelle est la meilleure ? La première épreuve est basée sur le goût. Dix clients d'un bar ont bien voulu les départager. Le point revient à la bière artisanale avec huit votes contre deux. Certains de ses partisans ne rejettent pas pour autant l'industrielle. Le choix d'une bière se fait aussi selon les budgets. Et à ce petit jeu des prix, il n'y a pas photo. L'industrielle remporte l'épreuve haut la main. Le pack de douze bières industrielles est vendu à 10 euros, soit moins d'un euro l'unité. Il faut compter entre deux et quatre euros pour une bouteille de 33 cl de bière artisanale. La troisième manche est basée sur le procédé de fabrication. Le brasseur artisanal mise sur un processus flexible et modifiable à volonté. Ce qui lui permet de changer le goût de sa bière d'une cuvée à l'autre. Un procédé impensable pour les producteurs industriels. Ils doivent respecter la même recette en permanence afin d'assurer une qualité constante. à chacun sa technique, tous les deux obtiennent donc un point. Pour désigner le vainqueur, il a donc fallu élire la bière la plus innovante. L'artisanale remporte donc le match avec ses nombreuses recettes insolites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.