Artistes confinés : "The show must go on"

Une danse comme un cri de détresse pour alerter le gouvernement et l'opinion. Cent quatre-vingts danseurs, musiciens et comédiens se rassemblent ce samedi après-midi à Montpellier pour dénoncer la fermeture des salles de spectacle et des écoles de danse et de musique pendant trois semaines supplémentaires. "Toutes les écoles de danse, de théâtres et de musique sont vraiment, réellement en train de mourir", précise Aude Lamperier, professeur de danse collectif "Les Essentiels". Résister, chacun à sa manière. Pour garder le contact avec son public, Tony Mayet, directeur du Kawa Théatre à Montpellier (Hérault), a créé des vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux. Il tourne la situation en dérision. Le théâtre pouvait alors se consommer en drive. À l'opéra de Montpellier, c'est une lueur d'espoir. Des artistes continuent à répéter pour être au point lors de la réouverture. Le spectacle "Le voyage dans la lune" sera bientôt filmé, puis mis en ligne gratuitement. Le festival "Y love techno", qui rassemble d'habitude 15 000 personnes, a dû se renouveler. Les performances des DJ ont été retransmises ce samedi après-midi sur Internet. Les amateurs ont pu danser mais de chez eux.