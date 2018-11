Ces artistes qui redonnent des couleurs à l'histoire

Une technique peut nous révéler certains événements sous tout un autre jour. Il s'agit de la colorisation d'images, un procédé qui exige une rigueur extrême. Mais les découvertes sont toutefois à la hauteur des efforts. Objectif : rajouter des couleurs à des vieilles images qui n'en ont jamais eu. Une photo simple nécessite deux jours de travail, mais parfois beaucoup plus en fonction de la dimension et des détails d'une photographie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.