Arts martiaux, le MMA fait le plein

Dans la soirée du samedi, ils étaient 15 000 et n'ont pas retenu leurs cris. Pour la première fois, des combats de la ligue américaine de MMA se disputaient dans l'Hexagone. Avant le combat, il y a eu une file d'attente interminable, des milliers de personnes se pressaient pour entrer. "On a fait quatre heures de train, ce n'est pas grand-chose pour assister à un truc comme ça. C'est une première, donc on est très contents d'être là", rapporte un spectateur. Ce qui passionne ces spectateurs, c'est cette nouvelle discipline qui mélange la boxe anglaise, thaïlandaise et la lutte. Samedi soir, celui qui était très attendu, c'est le Français Cyril Gane, une star aux États-Unis. Après un combat perdu en début d'année, il a désormais une chance de remporter le championnat du monde. En France, l'engouement pour cette discipline a déjà envahi les salles de sport. Pourtant, les compétitions étaient interdites jusqu'en 2020, car jugées trop violentes. TF1 | Reportage L. Jeanson, J. Maviert, M. Simon